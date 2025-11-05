Compromís per Elx pide a la Corporación que el pabellón inclusivo lleve el nombre de Sara Marín

El grupo municipal de Compromís per Elx ha adelantado este miércoles que ha presentado un Moción para su debate y votación en el pleno municipal de este mes de noviembre en la que insta a que el nuevo pabellón inclusivo que se ha construido en las inmediaciones del centro comercial L’Aljub lleve el nombre de la deportista ilicitana Sara Marín.

De esa forma, la formación política eleva al pleno la iniciativa ciudadana que ha promovido una campaña de firmas solicitando esa circunstancia en el marco de la que ya se han recabado más de 1.500 adhesiones.

“Es una propuesta que ha nacido en la redes sociales y que hace justicia con una de las grandes deportistas de nuestro municipio, que ha sido hasta 17 veces campeona de España de gimnasia rítmica, además de campeona y subcampeona mundial y ha conseguid cinco medallas de oro”, ha explicado Esther Díez, concejala de Compromís per Elx, que ha destacado que bautizar el nuevo pabellón deportivo con el nombre de Sara Marín sería “una manera de utilizar el espacio público para feminizar la ciudad, para reconocer la trayectoria de una deportista de referencia y para visibilizar a las personas con discapacidad en la ciudad”.

Díez ha confiado en que la propuesta que se plantea en la Moción plenaria salga adelante, para lo que necesitará el apoyo de las formaciones política que forman el gobierno local (PP y Vox).