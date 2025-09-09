En el pleno de este mes

Compromís per Elx insta a PP y Vox la creación de una mesa de la vivienda

Para que el Ayuntamiento “cuente con una estrategia para hacer frente a uno de los principales problemas que viven los ilicitanos e ilicitanas”

David Alberola García

Elche |

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Elche ha anunciado este martes la presentación de una Moción en el pleno municipal de este mes en la que insta la creación de una mesa de la vivienda con el objetivo de que el consistorio “cuente con una estrategia para hacer frente a uno de los principales problemas que viven los ilicitanos e ilicitanas”.

Así lo ha asegurado Esther Díez, portavoz de la formación política, que ha criticado que el equipo de gobierno del PP y de Vox está siendo “incapaz, por sí solo, de proponer un conjunto de acciones ambiciosas que ayuden” a los ilicitanos e ilicitanas “a acceder a un inmueble, después de que los precios del alquiler hayan subido un 50 por ciento en los últimos cuatro años”.

Compromís per Elx plantea la creación de la mesa de la vivienda en la que en estén presentes, al menos, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Federación de Asociaciones Vecinales, el Colegio de Abogados de Elche y el Colegio de Arquitectos de Alicante, la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, la asociación de promotores de vivienda de la provincia de Alicante, las entidades financieras y también la Universidad Miguel Hernández de Elche.

