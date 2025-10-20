Compromís per Elx insta promover once acciones concretar para preservar y poner el valor el Palmeral

El grupo municipal de Compromís per Elx lleva al pleno del Ayuntamiento de este mes de octubre una Moción en la que insta al equipo de gobierno (PP y Vox) a promover acciones para la puesta en valor del Palmeral y de la declaración del mismo como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, de lo que este año, el próximo 30 de noviembre, se cumplen 25 años.

La Moción plantea la aprobación de once medidas concretas entre las que están declarar los doces meses comprendidos entre noviembre de este año y el mismo mes de 2026 como ‘Año del XXV aniversario del Palmeral Patrimonio de la Humanidad’; constituir un registro del Palmeral, identificando, georreferenciando e inscribiendo todos los bienes protegidos; aprobar el desarrollo con carácter urgencia del Plan Director del Palmeral; e implementar técnicas de agricultura regenerativa y programas de formación para el mantenimiento ecológico y la recuperación de la fertilidad del suelo en los huertos.

Asimismo, Compromís per Elx pide ejecutar el Plan de Reposición y Refuerzo de palmeras perdidas o enfermas y aprobar los reglamentos necesarios para que el Servicio de Inspección del Palmeral ejerza eficazmente sus funciones.

Crear un Centro de Interpretación e Investigación del Palmeral, la redacción de un Plan de Infraestructura Verde del municipio y profundizar en la colaboración con la Red de Paisajes Culturales del Patrimonio Mundial son otras de las peticiones que recoge la Moción presentada por Compromís: “Consideramos indispensable desarrollar una estrategia de aprovechamiento agroecológico de los huertos mediante la colaboración con entidades agrícolas, ganaderas y sociales; así como la redacción de un protocolo de mantenimiento de los huertos mediante técnicas de agricultura regenerativa que fijen un criterio ecológico en estos procesos cotidianos, así como la reposición de palmeras”, ha detallado Esther Díez, portavoz municipal de la formación política.