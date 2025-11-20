Compromís per Elx denuncia “la ineficacia” de las Juntas de Distrito y acusa al PP y Vox de “sectarismo” en ellas

El grupo municipal de Compromís per Elx ha denunciado “la ineficacia” de las nuevas Juntas de Distrito articuladas por el PP y Vox tras su llegada al gobierno municipal.

Así lo ha asegurado Esther Díez, portavoz de la formación política, que ha comparecido ante los medios de comunicación acompañada por Víctor Moreno, representante de Compromís en la Junta de Distrito de Torrellano.

“Pablo Ruz ha querido hacer de estos órganos políticos, y no órganos de participación ciudadana, hasta el punto de que son los presidentes y las presidentas de distrito, votados por PP y Vox, quienes hacen de portavoces de los barrios y pedanías en el Debate del estado de la Ciudad, lo que el pasado año se tradujo en una complacencia clara con el equipo de gobierno, en lugar de servir para vehicular las demandas de los vecinos y vecinas”, ha dicho Esther Diez que ha propuesto “que sean los representantes de las entidades del distrito los que transmitan estas reivindicaciones en el Debate del estado de la ciudad para que tengamos garantías de que se traslada la opinión real de la ciudadanía y no un relato interesado”.

Por su parte, Víctor Moreno, representante de Compromís per Elx en la Junta de Distrito de Torrellano, ha apuntado que “el partidismo en Junta de Distrito ha llegado hasta el punto de que PP y Vox impiden que se tramiten las propuestas con las que discrepan, como es el caso de nuestra propuesta para exigir a la Conselleria de Sanidad la construcción de un centro de salud en Torrellano”.

“Ya impidieron su votación en una anterior Junta y ahora arguyen que elevar una demanda a otra administración no es competencia de la Junta, cuando es algo falso porque no se regula en el reglamento de Distritos, y de hecho, en nuestro propio órgano se han aprobado otras propuestas de PP o Vox para instar a otras administraciones a actuar”, ha concluido Víctor Moreno.