Compromís per Elx acusa al PP y Vox de “vender” una rebaja “mínima” del IBI para tapar la subida “histórica” del recibo de la basura

Compromís per Elx ha acusado al alcalde ilicitano, Pablo Ruz (PP), de querer “tomar el pelo” a la ciudadanía por “vender mínima bajada del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), cuando en realidad está subiendo un 9 por ciento el agua y hasta un 100 por ciento la tasa de la basura”.

Esther Díez, portavoz del grupo municipal de la formación política en el Ayuntamiento de Elche, ha asegurado que “PP y Vox han aprobado una subida histórica de la tasa de la basura, un hecho que ya destapamos el pasado año desde Compromís y que Pablo Ruz se ha pasado un año negando”. Ha añadido que “el incremento de esta tasa va a llegar hasta los 80 euros”.

Para la portavoz municipal Compromís, “lo más grave es que Pablo Ruz ha tratado de ocultarlo, cuando es imposible esconder una realidad que ya hemos empezado a pagar en 2025 y que va a agravarse mucho más en 2026, por lo que este alcalde debe pedir disculpas por tratar de engañar a los vecinos y vecinas de este municipio que se merecen, como mínimo, honestidad y transparencia por parte de su máximo representante”.

Para Compromís per Elx “es una desfachatez que el alcalde salga en una rueda de prensa a decir que baja los impuestos y que segundos después el concejal de Hacienda esté reconociendo una subida brutal de la tasa de basura que, como él mismo ha reconocido, proviene de una directiva europea aprobada por el PP en el ámbito comunitario”.

Sólo cinco euros de baja en el IBI

Respecto al IBI, Esther Díez ha considerado que hay que “recordar” que la bajada del 2 % “sólo supondrá que los ilicitanos e ilicitanas paguen unos cinco euros menos de media al año, como si eso tuviera alguna repercusión en sus vidas, mientras que supone detraer unos dos millones de euros de las cuentas municipales que desde luego va a revertir en la calidad de los servicios que recibimos”.