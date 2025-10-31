Compromís y la PAH piden en Elche desplegar políticas publicas de vivienda para frenar los precios

Compromís per Elx y la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Elche han coincidido en la necesidad de “desplegar” políticas públicas “que faciliten el acceso a la vivienda” de los ilicitanos e ilicitanas ante un aumento desmesurado de los precios.

Además, en una reciente reunión entre ambas entidades, han destacado que “la importancia de aumentar las promociones de vivienda pública y que se destinen a alquiler social y asequible”.

Por otro, tanto Compromís como la plataforma ciudadana han instado a la Generalitat Valenciana “a recuperar la fórmula del tanteo y retracto para poder aumentar este parque público”.

Tras el encuentro, la formación política ha respaldado a la Plataforma de Afectados por las Hipotecas en su demanda al Gobierno de “la expropiación de las 25.000 viviendas que los fondos buitre planean vender” como medida “fundamental para frenar el tensionamiento del mercado y el uso especulativo de la vivienda”.

Asimismo, Compromís y la PAH han subrayado “la necesidad de recuperar los 65.000 millones de euros” que se destinaron al rescate bancario para destinarlos “a garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible”.

La portavoz municipal de Compromís per Elx, Esther Díez, también ha incidido en tanto en la necesidad de que el Ayuntamiento ilicitano “siga adquiriendo viviendas de la SAREB” como que se los grandes propietarios que cuentan con diez o más inmuebles vacíos, paguen el impuesto que regula la ley autonómica de Vivienda o pongan esas casas en circulación.