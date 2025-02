Compromís dice que la concesionaria del Hospital del Vinalopó de Elche debe a la Generalitat “75 millones de euros”

Compromís ha denunciado que la empresa Ribera Salud, que gestiona el departamento sanitario Elx-Crevillent, al frente de cuya gestión está el Hospital Universitario del Vinalopó, arrastra una deuda con la Conselleria de Sanidad de “unos 75 millones de euros” en concepto de “contraprestaciones económicas” entre ambas partes, la Generalitat Valenciana y la mercantil concesionaria: “Es incompatible la deuda de 75 millones de euros de Ribera Salud con su continuidad como gestor del Hospital del Vinalopó”, ha afirmado en rueda de prensa este jueves Carles Esteve, diputado autonómico de Compromís y portavoz de Sanidad de la formación política en Les Corts.

“Si el hospital costó 85 millones de euros y la empresa debe no menos de 75 millones, estamos ante un muy mal negocio para los pacientes de Elche, Crevillent y otros pueblos de la comarca”, ha apuntado Esteve que ha añadido que “en 2024, solo hasta octubre Ribera Salud perdió nueve sentencias, tres afectaban a este departamento; no sólo no están pagando, sino que retiene el pago de liquidaciones, dinero que podría estar yendo, por ejemplo, al centro de salud de Crevillent”.

Respecto a este centro de salud Compromís, Noemí Candela, concejala de Compromís en Crevillent, ha criticado que la máquina de Rayos X del mismo “lleva más de seis meses rota”, al tiempo que esas instalaciones carece de “pediatras” y “las curas se hacen en Urgencias porque no se dan citas”.