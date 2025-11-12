Compromís denuncia que la concesionaria del área de salud Elx-Crevillent tiene pendientes de invertir 1,5 millones de euros

El portavoz de Sanidad de Compromís en Les Corts, Carles Esteve, ha denunciado este miércoles que una reciente auditoria de la Conselleria de Sanidad en el departamento sanitario Elx-Crevillent, al frente de cuya gestión está el Hospital Universitario del Vinalopó, ha puesto de manifiesto que la mercantil concesionaria de esa gestión, que es Ribera Salud, adeuda a la Generalitat el pasado de en torno a 20 millones de euros en concepto de tres liquidaciones, así como que ha incumplido el compromiso de invertir en el área de salud 156 millones de euros desde el año de su creación y a lo largo de los quince primeros años de concesión administrativa: “La propia empresa ha reconocido que les faltó para invertir 1,5 millones; y son datos de la propia compañía, cuando tienen los datos más opacas de toda la sanidad", ha señalado Carles Esteve en una comparecencia pública en Elche en la que ha estado acompañado por Esther Díez, portavoz municipal de Compromís per Elx, y por Josep Candela, concejal en el Ayuntamiento de Crevillent.

Además, el dirigente de Compromís ha denunciado que la propia Conselleria reconoce la falta de personal en el área sanitaria del Hospital del Vinalopó. En este sentido, Esteve ha apuntado que "la conselleria reconoce que en Atención Primaria de centros auxiliares faltan 16 médicos de cabecera, cinco pediatras y 53 enfermeras, lo que quiere decir que falta la mitad de la plantilla de enfermería”. Ha lamentado que pese a esas cifras que “no han tenido problema en alargar cinco años más la concesión sanitaria".