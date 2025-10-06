Compromís critica la falta de inversiones de la Generalitat en infraestructuras educativas en Elche

Compromís ha anunciado este lunes la presentación en Les Corts, en el Parlamento valenciano, de una Proposición No de Ley reivindicando necesidades educativas en el municipio de Elche como la construcción del prometido nuevo Conservatorio de Música o la reforma y ampliación de institutos del municipio.

Además, se plantea la colaboración de la Generalitat Valenciana, la Diputación de Alicante y el Ayuntamiento para para la climatización del conjunto de aulas de los centros educativos.

Otro de los aspectos por lo que Compromís ha expresado su preocupación radica en problemas, dicen, con el profesorado, las bajas y programas de cualificación básica.

“Elche está sufriendo una serie de retrocesos graves en materia educativa, que van desde los recortes de profesorado hasta la negativa a seguir mejorando y construyendo infraestructuras escolares necesarias, pasando por la necesidad de adecuar las aulas a los efectos del cambio climático”, ha señalado Gerard Fullana, portavoz de Educación de Compromís en el Parlamento valenciano que también ha apuntado que “en Elche no se ha planificado ninguna mejora ni construcción educativa nueva en más de dos años de gobierno de Mazón y todo lo que se está construyendo es heredado de la Conselleria de Educación que lideró Compromís durante ocho años”.

Fullana ha querido recordar que “con Compromís en la Generalitat planificamos 17 obras en Elx por cerca de 40 millones de euros, de las cuales ahora ya hay 13 terminadas y 4 en marcha”.

Dimisión de Carlos Mazón

El diputado autonómico de Compromís ha estado en Elche donde, junto con la portavoz de la formación política en el Ayuntamiento, Esther Díez, ha desplegado en la Plaza de Baix una lona gigante en la que se podía leer el lema ‘Mazón dimisión’ en señal de protesta por el abandono, dice Compromís, “absoluto de los servicios públicos y especialmente de la educación pública en Elche.

“En nuestro municipio hemos pasado de grandes avances y una dotación presupuestaria extraordinaria en materia educativa durante las anteriores legislaturas, a una evidente parálisis y retroceso. No presupuestar nada nuevo en cuatro años implica que el próximo gobierno de la Generalitat, en el que estará Compromís, tendrá que presupuestar el doble”, ha concluido Díez.