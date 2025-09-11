Compromís acusa al PP y Vox de provocar en Elche “pasos atrás en materia de políticas LGTBIQ+”

El grupo municipal de Compromís per Elx ha animado a la ciudadanía a participar el sábado en la manifestación del Orgullo que tendrá lugar en la ciudad y de la que la formación política incide en que “se trata de una cita clave para reivindicar los derechos de las personas LGTBIQ+ en un contexto en que las derechas tratan de recortarlos”.

Así lo ha manifestado Esther Díez, portavoz municipal de la formación política, que ha lamentado que el equipo de gobierno no haya informado de los actos programados.

Para Compromís per Elx, “lo grave” en el caso del Ayuntamiento de Elche “no es que Vox haga discursos homófobos” sino que haya un alcalde que “asume también este posicionamiento y recorta en materia de diversidad, no por la presión de sus socios, sino por convencimiento propio”.

En este sentido, Compromís sostiene que la del sábado es “una oportunidad” para “visibilizar” el apoyo al colectivo LGTBIQ+, así como “para defender” un municipio “moderno y abierto” o “denunciar políticas retrógradas”.

“Es vergonzoso que este gobierno municipal -en referencia al PP y Vox- haya dado tantos pasos atrás en materia de políticas LGTBIQ+, en lo vinculado a la simbología, pero también incluso en recortes económicos y en difusión, como bien han denunciado las entidades locales, así que, frente a ello, las personas demócratas, que defendemos los derechos humanos, tenemos que denunciar esta deriva del gobierno de PP y Vox y salir a las calles a reivindicar que estas políticas inclusivas son intocables”, ha afirmado Esther Díez.