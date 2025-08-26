Compromís acusa de gestión insostenible al equipo de gobierno de Elche

Compromís ha acusado al alcalde de Elche, Pablo Ruz, de la gestión insostenible que el equipo de gobierno lleva realizando desde hace unos años y que afecta a todos los ilicitanos e ilicitanas.

Esther Díez, portavoz del grupo municipal de Compromís, ha recalcado que el consistorio tiene una “falta de previsión y control” y que hacen promesas que después “son incapaces de cumplir por falta de fondos”. Además, ha declarado que el alcalde “está llevando al ayuntamiento a un caos económico que se traduce incluso en la falta de dinero para pagar nóminas”.

A esto, la portavoz ha explicado que la gestión que realizan está basada en el anuncio y la foto, pues ha afirmado que “si el ayuntamiento está en números rojos es por culpa de un alcalde que prima invertir el dinero de todas y todos en decoración”, refiriéndose así al gasto en sillas de la marca Tiffany por un precio de 12.000 euros para el salón de plenos.

“Pablo Ruz y Aurora Rodil han doblado la deuda del ayuntamiento, han dejado un agujero de 8 millones solo en 2024, han subido un 9 % el agua y hasta 80 euros el recibo de la basura y todo ello sin haber invertido en políticas clave como dar solución al problema del encarecimiento de la vivienda en nuestro municipio”, ha dicho Díez sobre la gestión insostenible que afirma que el gobierno municipal lleva realizando hace un tiempo.

Por lo tanto, la acusación de Esther Díez al alcalde es debido a que parece que se preocupe más por lo estético, usando para ello recursos públicos, y no por los problemas reales de sus vecinos y vecinas, “en un momento en que la subida de los precios exige de medidas decididas para que las familias puedan llegar a fin de mes y tengan asegurados los servicios públicos”, ha dicho.

La portavoz municipal de Compromís ha afirmado que seguirán trabajando en denunciar “esta política caótica en lo económico y errática en el resto de ámbitos”, además de proponer medidas “que aseguren que esta ciudad avance en justicia social”.