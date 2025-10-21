TERTULIA

¿Compartes la decisión del Eldense de destituir a Javi Cabello?

El técnico valenciano dirigió al cuadro azulgrana por última vez ante el Europa y Claudio Barragán le sustituye, aunque de momento provisionalmente

Felipe Canals

Elche |

Javi Cabello ya es historia en el Eldense. Se le destituyó el domingo tras empatar en el Nou Sardenya frente al Europa. Ya lo dejaba entrever Juan Carlos Trujillo en la entrevista en Onda Cero. Claudio Barragán asume las riendas del equipo azulgrana, al menos de forma provisional.

Analizamos la destitución de Javi Cabello y las opciones que se le plantean al Eldense, además del partido contra el Europa y la previa ante el Murcia.

Con el exjugador Luis Cerdán y los periodistas Raúl Patón, Ángel Sánchez y Miguel Ángel Monera.

