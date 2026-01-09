Comienzan las obras para llevar el agua potable al Llano de San José que abastecerá a 50 parcelas urbanas y 15 naves industriales

El Ayuntamiento de Elche, a través de la empresa Aigües d’Elx, ha iniciado las obras para llevar el agua potable a la pedanía de Llano de San José, un compromiso de este gobierno municipal con los vecinos de la zona, que permitirá abastecer de agua potable a 50 parcelas urbanas y 15 naves industriales. En esta primera actuación se cuenta con una inversión de 431.570 euros y un plazo de ejecución de alrededor de 5 meses.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz ha señalado que estas obras reparan una injusticia al declarar que “hoy se empieza a hacer justicia con los miles de ilicitanos que no disponen de agua potable en casa en pleno siglo XXI. Comienza a revertirse esta situación y a solventar un problema de desigualdad y agravio con los vecinos de este municipio que no tenían agua potable pese a pagar sus impuestos”.

Las obras incluyen la instalación de 1.495 metros de tubería de fundición dúctil, 19 válvulas de corte y 9 hidrantes enterrados con los que mejorar también la protección frente a incendios en la zona industrial.

El proyecto incorpora sistemas de control y medición inteligente del consumo, así como un punto de toma de muestras para garantizar la calidad del agua. Además, está prevista la reposición del pavimento por tramos para minimizar molestias y facilitar la circulación durante las obras.

El alcalde ha explicado que el anteproyecto de abastecimiento de agua potable para el Camp d’Elx y Llano de San José contempla una inversión estimada de 5,4 millones de euros para el suministro a 541 viviendas. Este plan se estructura en cinco tramos, el primero de ellos el de Llano de San José, con una extensión de 3.696 metros de red y un presupuesto total de 1,9 millones de euros.

El tramo 2 (Camp d’Elx Matola) supone una extensión de red de 599 metros y un presupuesto estimado de 169.145 euros, el tramo 3 (Museo Puçol) con una extensión de red de 927 metros y un presupuesto estimado de 467.284 euros, el tramo 4 (Carretera de León) con una extensión de 4.063 metros y un presupuesto estimado de 2’6 millones de euros y el tramo 5 (Matola) con una extensión de red de 450 metros y un presupuesto estimado de 216.883 euros.

Por su parte el edil de Aguas, Juan de Dios Navarro, ha destacado el compromiso del Ayuntamiento en revertir esta desigualdad entre los vecinos de Elche y ha dejado claro que “seguiremos trabajando para llegar a casi 2.500 vecinos sin agua potable”. Además, el edil de Pedanías, Pedro José Sáez, ha indicado que “vinimos a transformar la ciudad e implicarnos y eso estamos haciendo, trabajando por llevar el agua potable donde no existía y reducir la desigualdad entre los vecinos del casco urbano y el Camp d’Elx”.

Por su parte la gerente de Aigües d’Elx, María José Toledo, ha señalado que a partir de la semana próximo los vecinos en el ámbito de esta obra podrán dirigirse a Aigües d’Elx para iniciar los trámites de las acometidas que permitan la cometida con la red principal. En este sentido, ha destacado la necesidad de hacer coincidir la ejecución de las obras para que existan las menos molestias posibles.

El alcalde pedáneo del Llano de San José, José Sansano, ha agradecido el trabajo del Ayuntamiento de Elche afirmando que “es un día grande para el Llano de San José porque después de 30 años pagando contribución urbana conseguimos tener agua potable”.