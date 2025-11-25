Comienzan en Elche los trabajos de limpieza y recuperación del acueducto de Riegos de Levante

La Comunidad General Riegos de Levante y el Ayuntamiento de Elche han puesto en marcha los primeros trabajos destinados recuperar y poner en valor el acueducto de la entidad de regantes, que discurre por las inmediaciones del Puente de la Generalitat.

Este martes han comenzado las tareas de desbroce y retirada de escombros acumulados en el entorno de esa infraestructura para permitir la intervención de restauración de la misma que se ha proyectado para el próximo año: “Estos trabajos suponen el inicio del proceso que nos llevará a un convenio de colaboración en 2026 para la recuperación íntegra de esta infraestructura tan importante para nuestro municipio”, ha señalado Claudio Guilabert es el concejal de Servicios Públicos que ha añadido que el acueducto de Riegos de Levante formará parte del gran proyecto municipal de difusión del patrimonio hídrico, que será un recorrido que unirá el Pantano de Elche, el futuro Museo del Agua, cuyas obras están a punto de culminar, el acueducto de Riegos de Levante y, finalmente, el Azud de Argamasa.

Un total de 1.700 litros de agua por segundo

Por su parte, el presidente de Riegos de Levante, Roque Bru, ha recordado la relevancia histórica y actual de un acueducto por el que circulan hasta 1.700 litros de agua por segundo y que abastece a más de 9.000 comuneros.

“Es un acueducto por donde sigue pasando la vida. Para nosotros recuperar el patrimonio es fundamental, y estas actuaciones de limpieza son el primer paso para que el viandante pueda observarlo y disfrutarlo como merece”, ha dicho Bru que ha concluido que la actuación proyectada “permitirá que el acueducto deje atrás el estado de descuido en el que se encontraba; no escatimamos recursos porque sabemos que esta obra ha dado vida a gran parte del sur de la provincia de Alicante y sigue siendo esencial para el progreso económico”.