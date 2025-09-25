Este viernes

Comienza la venta de entradas para el público en general del Misteri d’Elx de finales de octubre

Son representaciones extraordinarias con motivo del Año Jubilar por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción

David Alberola García

Elche |

Imagen de archivo de una representación del Misteri d'Elx.
Imagen de archivo de una representación del Misteri d'Elx. | Onda Cero Elche

Este viernes arranca la venta de entradas al público en general para las representaciones extraordinarias del Misteri d'Elx de los días 24, 25 y 31 de octubre, programadas con motivo del Año Jubilar por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción.

El día uno de 1 noviembre también habrá representación, siendo ésta de acceso libre a la basílica de Santa María.

Las tres representaciones de octubre serán por la noche y el precio de las entradas oscila entre los 50 euros de la más cara de la zona de Nave y los 10 euros de la más barata correspondiente al área de Corredor-balcón Puerta Mayor.

En Balcón y Crucero el precio de las entradas es de 30 euros y en Corredor-Balcón es de 20 euros.

También hay disponibilidad de localidades para personas con movilidad reducida y descuentos del 10 % para grupos de 15 personas o más.

Las entradas se pueden comprar presencialmente en la Casa de la Festa y en El Corte Inglés, así como a través de la página web de ese centro comercial.

Desde hace algunos días está activada la preventa para los protectores del Misteri d’Elx.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer