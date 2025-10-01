Coincidiendo con la llegada del mes de octubre, este miércoles comienza la campaña de vacunación frente a los virus respiratorios con los colectivos más vulnerables y a partir del próximo día 15 arrancará la fase de vacunación frente a la gripe dirigida al resto de la población.

Desde hoy se administra la vacuna a personas mayores en residencias, personas con discapacidad de centros especiales, lactantes menores de 6 meses de edad y alumnos del segundo ciclo de Infantil, con ello menores de 3 a 6 años.

Además, este año, por primera vez en la Comunitat Valenciana, se va a inmunizar frente al Virus Respiratorio Sincitial a personas de 60 años o más que viven en residencias y a adultos con un sistema inmunitario comprometido, colectivos especialmente vulnerables ante posibles complicaciones.

En los colegios, se va a administrar una vacuna por vía nasal, que no requiere pinchazo y que está especialmente diseñada para la infancia. Se administra con una pequeña dosis en cada fosa nasal y se trata de una vacuna trivalente, segura y eficaz, pues reduce a la mitad el riesgo de enfermar y evita hasta 8 de cada 10 ingresos hospitalarios por gripe en los más pequeños.

Todos los centros educativos disponen de un protocolo específico para comenzar la vacunación frente a la gripe a los niños. Los padres podrán optar por inmunizar a sus hijos en el propio centro escolar.