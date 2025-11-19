El colegio Miguel Servet de Elda representa a las comarcas del Vinalopó en las jornadas PROA+.

El CEIP Miguel Servet de Elda ha sido uno de los cinco centros de la Comunitat Valenciana, y el único de las tres comarcas del Vinalopó, que ha participado recientemente en la tercera edición de las jornadas nacionales del Programa para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo (PROA+), que es una iniciativa que tiene por finalidad reducir el abandono escolar temprano, para garantizar la presencia, participación y el aprendizaje de todo el alumnado.

Ese programa que se articula en base a la cooperación entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional con las comunidades autónomas.

Todos los centros docentes que han participado en la jornada han presentado paneles en los que han recogido su experiencia en la aplicación de las actividades palanca que han impulsado el cambio y la mejora de resultados en su alumnado.

Además, el colegio de Elda ha dado a conocer al resto de comunidades autónomas un taller de innovación educativa enfocado en la inclusión del alumnado.

La nueva edición de la jornada se ha celebrado en Pamplona y ha a más de 300 profesionales de todo el país y a ponentes internacionales que han podido compartir buenas prácticas, debatir y reflexionar sobre la implantación, la evolución y los resultados de programas docentes.