La coincidencia en Elche de la celebración de cuatro eventos con grandes aglomeraciones moviliza 200 agentes de la Policía Local

Elche se prepara para vivir un próximo fin de semana de gran intensidad con la celebración en la ciudad de distintos eventos que se estima pueden atraer a más de 50.000 personas.

Se trata del ‘Oasis Elche Music Fest’, que va a tener como escenario el aparcamiento de la Universidad Miguel Hernandez (UMH) de Elche emplazado en las inmediaciones del edificio La Galia; el partido de la Selección Española de Fútbol contra Georgia que se va a disputar en el estadio ‘Manuel Martínez Valero’; la Fireta del Camp d’Elx, que se va a celebrar en el Paseo de la Estación; y la I Fiesta de la Hispanidad de la Comunitat Valenciana, cuyos actos se han programado en la Plaza Francesc Cantó del barrio de Carrús, en el entorno de la avenida de Novelda.

Ante la confluencia de esos eventos, se ha dispuesto un dispositivo especial de seguridad que, a lo largo de todo el fin de semana estará integrado por unos 200 agentes de la Policía Local de Elche, en todos los turnos de trabajo y de los que medio centenar estarán centrados en labores de gestión del tráfico rodado en distintas arterias principales de circulación del casco urbano.

El concejal de Movilidad, Claudio Guilabert, ha destacado este lunes que el objetivo principal del dispositivo de seguridad que se va desplegar pasa por “garantizar la seguridad de todos los asistentes, facilitar la movilidad y compatibilizar la celebración de los eventos con el normal funcionamiento de la ciudad”.

Destacar que el ‘Oasis Elche Music Fest’ se va a celebrar el viernes y el sábado, estando previsto los conciertos programados puedan llegar a congregar a 12.500 personas cada una de sus dos jornadas.

Por su parte, con motivo del encuentro internacional de la Selección Española de fútbol se va a contar con la Fan Zone en la plaza de Baix, en pleno centro de la ciudad.

Dentro del dispositivo de seguridad preparado se va a activar a los voluntarios de la agrupación local de Protección Civil y el Camino del Pantano permanecerá cerrado al tráfico de vehículos desde el viernes: “Recomendamos a la ciudadanía que utilice vías alternativas como el Puente del Bimil·lenari, la avenida de la Unesco o la EL-20 para acceder al estadio de fútbol, y que sigan las indicaciones de la Policía Local”, ha destacado Jesús Andreu, coordinador de Emergencias de la Policía Local de Elche.