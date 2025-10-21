El COATA visa en Elche el inicio de la construcción de 172 viviendas en el tercer trimestre de este año

El tercer trimestre del presente año 2025 ha dejado en el área de Elche el inicio de la construcción de 172 viviendas, lo que significa un 52 % sobre el dato del segundo trimestre y un descenso de un 17 % con respecto al dato del tercer trimestre del pasado año 2024.

Esos datos los ponen de manifiesto las estadísticas de visados de viviendas del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Alicante (COATA).

En el área de Elche, el acumulado del año a mes de septiembre también presenta un descenso con respecto al mismo periodo del pasado año ya que, con 518 viviendas visadas, en lo que va de año la caída es de un 11%.

El área de Elche acumula dos trimestres con tendencia descendente en la cifra de viviendas visadas y también muestra un descenso en el acumulado del año del 2%.

En el conjunto de la provincia de Alicante, durante el tercer trimestre del año, se han registrado un total de 2.912 viviendas visadas por el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Alicante, lo que supone el segundo mejor dato trimestral desde 2008, únicamente por detrás del segundo trimestre de 2023.