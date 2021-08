Los clubes valencianos esperan subir al 60% de aforo con las nuevas medidas de la Generalitat.

Una vez cerrado el plazo para la agrupación de abonados, el Elche pondrá a la venta las localidades restantes hasta completar el 40% del aforo permitido en el estadio Martínez Valero. El objetivo para el encuentro ante el Sevilla es mejorar la cifra de espectadores que se dieron cita ante el Athletic Club de Bilbao (9145 aficionados).

La baja asistencia de público al primer partido de Liga en Primera División se debió, sobre todo, a que muchos abonados del club, algo más de 8500 en estos momentos, no acudieron a la jornada inaugural. En algunos casos, por las fechas y vacaciones estivales. En otros, por las precauciones y medidas aplicadas todavía debido al COVID-19. Todas esas butacas, agrupadas o no, quedaron reservadas y no se pusieron a la venta.

Muchos aficionados del conjunto bilbaíno aprovecharon la venta online para adquirir su entrada y ver en directo a su equipo. Las fuentes consultadas aseguran que se vendieron prácticamente todas las localidades por lo que la falta de asistencia de los abonados fue mayúscula. Ahora se espera, en el último fin de semana de agosto, con la llegada de los nuevos fichajes (Darío Benedetto y Omar Mascarell) y la buena imagen mostrada ante Athletic Club y Atlético de Madrid, que la asistencia aumente.

Las restricciones sanitarias aplicadas por la Generalitat Valenciana tendrán validez hasta el 6 de septiembre y a partir de esa fecha se espera un aumento hasta el 60% del aforo permitido, lo que permitiría que en el Martínez Valero pudiesen entrar hasta cerca de 20.000 espectadores. En la campaña de abonos se puso a disposición de la afición la renovación de todos los abonos de la campaña 2019/20, todos los de la última campaña en Segunda División. De los 13.000 que había, sólo adquirieron su nuevo carnet unos 8500.

Con el alivio de las restricciones se pondrá en marcha la segunda fase de la campaña de abonos para captar nuevos fieles y, poco a poco, recuperar la normalidad perdida por culpa de la pandemia. Se aprovechará el plazo de dos semanas entre el parón por selecciones y la cuarta jornada, a domicilio, en el estadio del Getafe. Cabe recordar que en la última temporada en Primera División hubo cerca de 25.000 abonados y las gradas del estadio Martínez Valero fueron de las que mejor aspecto y ambiente ofrecieron en el fútbol español.