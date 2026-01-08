El Club Voleibol Elche marcha líder y sueña con el ascenso a Superliga 2

El Club Voleibol Elche está haciendo una gran temporada en Primera Nacional. A las órdenes de Carlos Rangel y con una plantilla bastante joven, el equipo se sitúa en lo más alto de la tabla clasificatoria al cierre de la primera vuelta. Este sábado abre la segunda tanda de campeonato recibiendo al Alaró Finca Banyols.

El técnico del sénior masculino del Club Voleibol Elche admite que no era el objetivo a principios de temporada, pero la meta ha cambiado con el gran trabajo de los suyos y ya se piensa en el ascenso a Superliga 2. Está claro que la segunda vuelta va a ser dura, pero el CV Elche no tiene presión.