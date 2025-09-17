El Club de Marcha Nórdica Costa Blanca Elx, presente en el Campeonato de España de clubes

El Club de Marcha Nórdica Costa Blanca Elx obtuvo grandes resultados en el Campeonato de España de clubes celebrado en Huelva el pasado fin de semana. El conjunto femenino finalizó en una meritoria séptima plaza, mientras que el equipo masculino fue quinto.

Este año es especial para la entidad ilicitana, puesto que está de aniversario por sus primeros diez años de vida. Peli Torres, cofundadora del club, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó.

Los próximos retos para el Club de Marcha Nórdica Costa Blanca Elx pasan por la siguiente competición en Rojales y la Copa de España en Lorca.