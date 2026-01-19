El Club de la Lectura de la Casa de la Dona de Elche se sienta a leer junto al Ayuntamiento para exigir la reapertura de ese espacio

Por tercer mes consecutivo, integrantes del Club de Lectura de la Casa de la Dona de Elche, adscrita a la Concejalía de Mujer del Ayuntamiento ilicitano, se movilizaron en sábado en la plaça de Baix exigiendo la reapertura de ese espacio.

En esta ocasión se ha visibilizado la problemática con una concentración en la que las participantes participaron leyendo libros.

La movilización se ha desarrollado bajo el lema de ‘Si nos cierran los espacios, leeremos en las calles’ y ha congregado a más de una treintena de personas que han dejado claro su rechazo frontal a la decisión del Ayuntamiento ilicitano, gobernado por el PP y Vox, de cerrar ese espacio del Club de Lectura de la Casa de la Dona.

Las usuarias del club de lectura reclaman cuestiones como que ese espacio “siga perteneciendo a la Casa de la Dona, para que continúe siendo un recurso de prevención de violencia” y que “las mujeres adultas del municipio puedan acceder libre y gratuitamente” al mismo. Además, instan que el club de lectura “siga dinamizado por promotoras de igualdad” ya que “son ellas las que convierten un espacio cultural en un recurso de prevención”.

Otras de las reivindicaciones con que “los espacios de igualdad no se negocien, ni se recorten, ni se cierren dependiendo del color político de quien gobierne” y que “el Ayuntamiento y la Concejalía de Mujer reparen el impacto de la decisión que han tomado, manteniendo su compromiso con la cultura, la lectura y la igualdad de género, garantizando la continuidad de este club como parte del tejido social y cultural de Elche”.