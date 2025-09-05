El Club Balonmano Elche retira el dorsal de María Flores del primer equipo femenino

El Club Balonmano Elche ha retirado en su primer equipo femenino el dorsal 14 como homenaje a su exjugadora y capitana María Flores, que puso fin a su carrera deportiva en el pasado mes de mayo. La castellonense militó durante catorce temporadas en el equipo ilicitano.

El acto de retirada de dorsal de María Flores tendrá lugar el próximo miércoles en la previa del partido que el Atticgo BM Elche disputará contra Super Amara Bera Bera, desde las 20:00 horas en el pabellón Esperanza Lag en la segunda jornada de la Liga Guerreras.

Casualmente, el conjunto vasco fue ante el que la castellonense disputó su último partido oficial como jugadora de balonmano de élite con motivo de la final de la pasada edición de la Liga Guerreras Iberdrola.

Flores, en declaraciones a los medios del club ilicitano, afirmó que este homenaje le hace sentir “una privilegiada”. “He recibido muchísimo cariño en estos últimos meses, me siento muy orgullosa de todo lo conseguido y de todo lo que demuestra la gente hacia mí”, añadió la excapitana del equipo ilicitano.

Flores acumuló con el equipo cerca de cuatrocientos partidos entre la Liga Guerreras Iberdrola, Copa de la Reina, Supercopa de España, Supercopa Ibérica, Copa EHF, EHF European Cup y EHF European League, según datos de la entidad.

“Escogí el número 14 para jugar al balonmano porque hace referencia a mi madre (Ana Adsuara). Ella siempre había jugado con ese dorsal. Era llevar en la camiseta el apellido de mi padre y el número de mi madre, porque yo siempre les tengo presentes”, explicó la castellonense.

Flores asegura que echa de menos el balonmano, pero asumió que el paso está dado. “La decisión estaba más que tomada y ahora viene otra etapa de mi vida”, apuntó.

