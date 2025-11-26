El Club Balonmano Elche elige este jueves a su nuevo presidente

Este jueves 27 de noviembre será un día importante para el Club Balonmano Elche. Los socios de la entidad votarán para elegir al nuevo presidente. Hay dos candidaturas que se aprobaron y entre las que elegirán los socios del club. Una de ellas la encabeza Francisco Javier García, mientras que la otra está liderada por Gregorio Sánchez.

Juanjo Ávila dejará de ser el presidente del Club Balonmano Elche. Este miércoles, en la sección 'Sube con Ascensores Serki' en Onda Cero, hemos querido conocer a los líderes de las dos candidaturas que se presentan a los comicios de este jueves.

Gregorio Sánchez se presenta como un candidato en busca "de un cambio que garantice nuestro futuro". Entre sus propuestas destaca el impulso que se le quiere dar al sénior masculino y a la cantera, sin olvidar a los patrocinadores.

Francisco Javier García representa la opción continuista y destaca la "experiencia" de las personas que seguirían trabajando con él si es el elegido. También resalta la importancia de redoblar esfuerzos para consolidar el proyecto del sénior masculino y recuerda los éxitos del equipo femenino.