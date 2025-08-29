ENTREVISTA

Clerc: "El Elche ha plasmado en Primera lo que hacía en Segunda contra dos equipazos"

El exfranjiverde espera un partido "muy parecido" ante el Levante al que se disputó en mayo en el Martínez Valero

Felipe Canals

Elche |

Carlos Clerc vivirá de manera especial el encuentro de este viernes entre Elche y Levante. Ha vestido las dos camisetas y simpatiza con ambos conjuntos. El catalán ya está recuperado de la lesión que le obligó a abandonar el club ilicitano en enero. Ahora espera nuevos retos.

Clerc es parte de la plantilla del ascenso. "Antes del partido en Riazor le envié un mensaje a Bigas y a más compañeros", ha apuntado el defensa en una entrevista en Onda Cero. El jugador de Badalona ha añadido que sintió "mucha felicidad" por el ascenso del Elche.

Carlos Clerc ha seguido de cerca los dos primeros encuentros ante Betis y Atlético de Madrid: "El Elche ha conseguido plasmar en Primera lo que hacía en Segunda ante dos grandes equipos". Para Clerc, "el inicio de Liga invita al optimismo".

De cara al derbi regional entre Elche y Levante, augura un choque "muy parecido" al disputado en mayo en el Martínez Valero. Clerc confía en la permanencia de ambas escuadras. Además, ha alabado a Sarabia y Calero: "Son entrenadores que hacen crecer mucho al jugador".

