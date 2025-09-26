Cincuenta investigadores de la UMH de Elche, entre los más de citados del mundo

Medio centenar de científicos de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y su Instituto de Neurociencias, que es centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), están entre los más citados del mundo, según el ranking elaborado por la Universidad de Stanford y una editorial académica Elsevier a partir de datos extraídos de la base bibliográfica Scopus.

Ese ranking internacional cuenta con un amplio reconocimiento en el ámbito académico. Evalúa la influencia y el impacto de la producción científica a partir de indicadores bibliométricos avanzados.

A través del denominado índice-C, el estudio tiene en cuenta no solo el número total de citas recibidas, sino también la calidad de las mismas, ofreciendo así una evaluación más precisa del rendimiento y la proyección científica de los investigadores.

La inclusión en ese ranking constituye un reconocimiento a la excelencia investigadora y al liderazgo académico de quienes integran la lista.

En la última edición publicada este mes se han elaborado dos listados independientes: uno que contempla el impacto acumulado a lo largo de toda la carrera investigadora y otro que analiza exclusivamente el rendimiento durante el año 2024.

En los dos casos, se han seleccionado los 100.000 investigadores con mayor índice-C, así como a todos aquellos que se sitúan en el percentil superior del 2 % dentro de su respectiva área de conocimiento.