ESTE VIERNES

Cinco nadadores del Club Tiro de Pichón de Elche serán reconocidos por sus logros

Se les premiará por la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana por su papel en la temporada 2024-2025

Felipe Canals

Elche |

Este viernes tendrá lugar la Gala Anual de la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana, un evento donde se premia a los mejores deportistas del año a nivel autonómico. En esta ocasión, cinco nadadores del Club Tiro de Pichón de Elche serán reconocidos por su papel en la temporada 2024-2025.

Se trata de Marc Más, Marta Espuch, Sandra Parreños, Cristian Torres y Paola Espinosa. Todos ellos han tenido un papel destacado en aguas abiertas y recibirán el premio de ser reconocidos a nivel autonómico. Marc y Marta están en categoría infantil; Sandra, en junior; Cristian, en senior; y Paola, en máster 20+.

El técnico Juande Cremades ha pasado este miércoles por la sección 'Sube con Ascensores Serki' de 'Radioestadio Elche'.

