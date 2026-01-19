Se celebra este martes

Cinco empresas del sector de componentes para el calzado participan en la feria Lineapelle London

Hay expositores Elche, Crevillent, Petrer y Villena

David Alberola García

Elche |

Imagen de archivo de una feria del sector de componentes para el calzado.
Imagen de archivo de una feria del sector de componentes para el calzado. | AEC

Cinco empresas de componentes para el calzado de las tres comarcas del Vinalopó van a estar presentes este martes en la feria Lineapelle London.

En el certamen habrá dos firmas de Petrer, una de Elche, otra de Crevillent y una quinta de Villena.

La participación nacional en la feria asciende a ocho expositores y está coordinada por la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado.

El certamen se celebra durante un día y es el escenario en el que las empresas exhiben un avance de las colecciones de la temporada primavera-verano 2027.

Desde la Patronal del sector de componentes para el calzado se ha destacado este lunes que Lineapelle London es una exposición “boutique” que se celebra dos veces al año. En la de enero se presentan las colecciones de verano y, más tarde, en el mes de julio las de invierno. Ambas ediciones se celebran en un hotel de la capital británica, concretamente en el Hotel Ham Yard.

En el certamen participan fabricantes europeos de pieles, textiles, sintéticos, accesorios y componentes para la industria del calzado y la marroquinería en general. Las colecciones de que se presentan lo convierten en un evento ineludible para diseñadores y estilistas del Reino Unido donde recibirán un adelanto de la temporada.

Para la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado se trata de “uno de los eventos internacionales más importantes para la industria de la moda relacionada con los componentes para el calzado y la marroquinería, actuando como una plataforma clave para la exhibición de las tendencias, el establecimiento de contactos comerciales y la consolidación de relaciones estratégicas”.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer