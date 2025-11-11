Científicos del Instituto de Neurociencias de la UMH de Elche prueban con éxito en ratones un nuevo tratamiento para el alcoholismo

Un estudio de investigadores del Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha demostrado la eficacia de un nuevo tratamiento para el alcoholismo.

De momento lo ha hecho en un modelo animal de ratones, en experimentación en laboratorio, pero, a juicio de los científicos, los resultados obtenidos podrían abrir nuevas vías hacia tratamientos personalizados del trastorno por uso de alcohol.

El compuesto que se ha ensayado ha logrado reducir en los ratones el consumo de alcohol y la ansiedad asociada a la abstinencia.

Los resultados, que han sido publicados recientemente en la revista especializada ‘Biomedicine & Pharmacotherapy’, son fruto de cuatro años de trabajo del laboratorio que dirige en el Instituto de Neurociencias el investigador Jorge Manzanares.

Desde el centro de investigación de la UMH de Elche, que es centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), se ha incidido en que el trastorno por uso de alcohol es una de las adicciones más prevalentes a nivel mundial y causa 2,6 millones de muertes anuales. Se ha añadido que las terapias actuales muestras “serias limitaciones” de modo que hasta un 70% de los pacientes reanudan el consumo de alcohol dentro del primer año de tratamiento.

Para encontrar una terapia farmacológica más eficaz, la investigación se ha centrado en la red de señalización (sistema endocannabinoide) que conecta el sistema nervioso con el resto del organismo y que participa en la regulación del placer, la motivación y el estrés, todos ellos procesos clave en la adicción al alcohol.

Se ha logrado constatar que el bloque de una enzima concreta lograr reducir tanto la necesidad de beber como los síntomas de abstinencia. “

El tratamiento en ratones a través del bloqueo de la enzima analizada ha demostrado ser eficaz y selectivo: presenta propiedades ansiolíticas y antidepresivas sin afectar a la función motora ni cognitiva.

Diferencias entre sexos

No obstante, los experimentos han revelado diferencias significativas entre sexos. En los ratones macho la respuesta al tratamiento ha sido efectiva con dosis bajas y medias, mientras que las hembras han requerido dosis más altas para obtener efectos similares.