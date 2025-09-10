El cielo de Elche, Santa Pola y Crevillent se despeja de nubes y las temperaturas máximas repuntan

Tras el día nublado de ayer, sin lluvia pese a lo que se apuntaba en principio, este miércoles se espera que vuelva el sol.

La comarca del Baix Vinalopó tiene por delante una jornada soleada con viento de poniente en general flojo. Por la tarde en la zona litoral el viento rolará a sur y podría ser moderado.

Las temperaturas máximas van a repuntar. En Elche y Crevillent van a rondar los 32 grados centígrados, mientras que en Santa Pola se van a quedar en unos 30.

De cara a mañana jueves se espera una jornada similar, al menos durante la mañana ya que, por la tarde aparecerá el viento de levante puntualmente moderado.

A partir del viernes se prevé un descenso de las temperaturas con predominio de suaves brisas marinas.