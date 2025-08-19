Ciclistas de Elche denuncian que hay caminos en el entorno del Pantano bloqueados y advierten del riesgo ante incendios

El Club Ilibike de Elche ha denunciado públicamente las dificultades que presentan algunos caminos en los montes del municipio para el acceso de los efectivos de bomberos ante posibles incendios forestales.

La entidad deportiva ilicitana reseña que, por ejemplo, esa situación se da en uno de los caminos de la zona del Pantano de Elche, cuyo acceso, insiste, permanece desde hace tiempo bloqueado por la presencia de piedras de grandes dimensiones.

Desde la entidad se incide en que, “a menudo” ese tipo de caminos en las zonas de monte se encuentra “abandonadas, usurpadas o bloqueadas” lo que en caso de una emergencia como un incendio forestal dificultaría sobremanera la llegada de los bomberos o a evacuación rápida de la población.

Miguel Picher, presidente del Club Ilibike, ha recalcado que la entidad lleva “casi tres años” solicitando la recuperación de una veintena de caminos públicos del término municipal de Elche. Además, ha recordado que a instancias del club ilicitano el Síndic de Greuges ha instado al Ayuntamiento deElche a elaborar el catálogo municipal de caminos y a actuar contra las usurpaciones.

Camino bloqueado por piedras en el Pantano de Elche. | Club Ilibike

Picher también ha expuesto que ante “la inacción municipal”, el club deportivo presentó una demanda contencioso-administrativa contra el consistorio, denunciando lo que consideran un incumplimiento grave de sus deberes legales.

“Los incendios no sólo se combaten desde el aire"” ha afirmado Picher que ha añadido que “se combaten también con caminos abiertos y mantenidos, que permitan el acceso rápido de camiones, brigadas y maquinaria pesada porque donde los caminos están cerrados, el fuego avanza sin freno".