Los ciberdelitos provocan un repunte de las infracciones penales en Elche y Crevillent en el primer semestre

Las infracciones penales han crecido un 1,9% en Elche durante el primer semestre de este año impulsadas por un repunte de hasta el 20 % en la cibercriminalidad.

Los delitos catalogados como de ‘criminalidad convencional’ han registrado un descenso del 1,7 %. En ese apartado están, entro otros, los robos o las agresiones sexuales.

Así lo refleja el balance de criminalidad del segundo trimestre del año hecho público por el Ministerio del Interior en el que se computan los datos provenientes de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policías Autonómicas y Policías Locales que proporcionan datos al Sistema Estadístico de Criminalidad.

En Elche, de enero a junio, respecto al mismo periodo del pasado año, las denuncias por estafas informáticas han crecido once puntos porcentuales y los robos con fuerza en domicilios han repuntado un 17 %. Del mismo modo, han crecido (25 %) las denuncias relacionadas con homicidios dolosos y asesinatos en grado tentativa.

Por el contrario, entre otros, han descendido los delitos relacionados con riñas multitudinarias (-32 %), los delitos contra la libertad sexual (-26 %) y el robo de vehículos (-9 %).

En términos globales, en los primeros seis meses de este año, la estadística del Ministerio del Interior acredita en Elche un total de 4.915 infracciones penales y de ellas 955 han sido de las adscritas al apartado de ciberdelincuencia.

Datos en Crevillent

En Crevillent, el incremento de infracciones penales en los primeros seis meses del año se ha situado en un 17 %, habiendo crecido tanto el apartado de criminalidad convencional como el de ciberdelincuencia.

En el municipio crevillentino destaca el repunte en un 114 % de los robos con fuerza en domicilios, de los que la estadística del Ministerio de Interior acredita un total de 60 en el primer semestre. Además, han crecido un 103 % las infracciones penales referenciadas como ‘Robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones’, habiendo quedado registradas 65.

En el polo opuesto se han situado los descensos de los robos con intimidación (-58 %), los delitos contra la libertad sexual (-58 %), con las agresiones sexuales o las agresiones sexuales con penetración (- 33 %).

Los ciberdelitos se han disparado en Crevillent un 28 %, destacando en ese apartado las denuncias por estafas informáticas que han aumentado un 38 %.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han recogido en Crevillent en el primer semestre 644 infracciones penales.

Descenso en Santa Pola

Por su parte, en Santa Pola se ha contabilizado un descenso global tanto en el apartado de ‘criminalidad convencional’ como en el de ciberdelincuencia.

Las estafas informáticas se han reducido a lo largo del primer semestre en un 10 % y la sustracción de vehículos ha sido la infracción penal que mayor caída ha registrado respecto al primer semestre del pasado año al caer un 56 %.

En la localidad marinera han aumentado los delitos relacionados con las agresiones sexuales, que es una situación que también se ha dado en el epígrafe de ‘Robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones’.

De enero a junio, en Santa Pola se han sumado 1.115 infracciones penales.