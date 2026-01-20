I Certamen Alicante Pasión Cofrade en homenaje a los músicos ilicitanos

Se trata del primer evento de estas características organizado en la Comunidad Valenciana, que cuenta con el respaldo del Instituto Valenciano de la Música, el área de Cultura de la Diputación de Alicante y la marca Costa Blanca.

Desde la propia agrupación musical Nuestras Señora de la Asunción de Elche han señalado que “formar parte de esta primera edición y, especialmente, abrir el evento como agrupación inaugural, supone un honor y una gran responsabilidad". Una participación que refuerza el compromiso con la promoción y difusión de la música cofrade dentro y fuera de la ciudad de Elche apostando por la convivencia, la cultura y la tradición. La Agrupación Musical Nuestra Señora de la Asunción se fundó en 2023 con el objetivo de unir a profesionales especializados en instrumentos de viento metal, sumándose así al crecimiento y dinamización de la música cofrade en Elche de cara a la Semana Santa. En los últimos años, las formaciones musicales ilicitanas han experimentado un incremento cercano al 10 % en el número de músicos, reflejo del buen momento que vive este ámbito cultural.

El comité organizador de Alicante Pasión Cofrade ha querido que sea esta formación la encargada de abrir el certamen como homenaje al esfuerzo y la proyección de la música cofrade ilicitana. El director general de IFA - Fira Alacant, Alejandro Morant, ha destacado que “era fundamental potenciar a nuestras formaciones musicales dedicadas a acompañar a hermandades y cofradías, en este caso las ilicitanas. Sus músicos han realizado un gran esfuerzo para situar a Elche en el mapa de la música cofrade, motivo por el cual cuatro formaciones de la ciudad estarán presentes en el certamen: la Agrupación Musical de La Asunción, La Samaritana, la Sangre de Cristo y la Flagelación y Gloria”.

La agrupación fue promovida por Antonio Vicente Rodríguez, al que se unió José Torres como director musical. Debutó el 19 de noviembre de 2023 en el concierto de Santa Cecilia con 65 músicos. En su primer año de vida cofrade ha acompañado a hermandades y cofradías de Elche, Alicante, Murcia y Jumilla, además de participar en el Certamen Nacional de Bandas de Música Cofrade de Alicante. Actualmente cuenta con cerca de 90 componentes y continúa creciendo en número y calidad artística. Ha participado en la Semana Santa de Elche y en procesiones y actos religiosos en municipios como Murcia, Cuevas del Almanzora o Albatera, así como en el Certamen de Bandas de Callosa del Segura, el Acto Institucional de la Hermandad de la Cena de Alicante y las Jornadas de la Santa Faz en Elche.

La programación matinal del sábado continuará con la Agrupación Musical de la Cruz Roja de Tobarra (Albacete), la Agrupación Musical Oración en el Huerto de Yecla (Murcia), la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de las Lamentaciones de Jumilla (Murcia) y se cerrará con la Banda de Cornetas y Tambores La Samaritana de Elche.

Alicante Pasión Cofrade contará con una superficie expositiva de más de 10.000 metros cuadrados, en la que se habilitará una zona comercial dedicada a la exposición de productos y creaciones artesanales vinculadas al mundo cofrade, como túnicas, capirotes, medallas, velas o bastones. Además, se desarrollarán talleres, charlas y actividades divulgativas, junto a conciertos y actuaciones en directo.

Durante los dos días de feria está prevista la participación de más de 2.500 músicos procedentes de diferentes puntos de España, como Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia, Islas Baleares y la Comunitat Valenciana.

Las entradas para Alicante Pasión Cofrade ya están disponibles a través de la web oficial de IFA - Fira Alacant: https://firalacant.com/entradas-pasion-cofrade/

Entrada 1 día: 12 € y entrada para los 2 días: 20 €