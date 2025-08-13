Los centros educativos de Petrer se preparan para la vuelta al cole

El Ayuntamiento de Petrer ha puesto en marcha diferentes actuaciones de arreglo y mejora de diversas zonas de sus centros educativos de cara al inicio del nuevo curso el 8 de septiembre. Las mejores fechas para realizar las obras son durante el mes de agosto y la primera semana de septiembre debido al periodo vacacional estival.

La concejalía de Educación ha destinado un presupuesto de 50.000 euros a instalar césped artificial en la zona infantil del colegio La Foia, y a pintar y renovar el suelo de una de las aulas de infantil del colegio Reyes Católicos.

Por su parte, en la escuela infantil municipal Els Peixos se están realizando tareas como mejorar las taquillas, proteger los radiadores de las aulas, instalación de estores en el aula de psicomotricidad y trabajos de pintura en diferentes espacios del centro.

Otros centros educativos que se han beneficiado de estas actuaciones son el colegio Virrey Poveda, Rambla dels Molins y Cid Campeador, con trabajos de electricidad, fontanería y pintura, entre otros.

David Morcillo, concejal de Urbanismo, ha explicado que estas obras se están realizando en estas fechas para “tener menos impacto en el día a día de los centros”. Además, desde el Ayuntamiento han trabajado escuchando las peticiones que los centros educativos tenían en relación con las mejoras y arreglos que necesitaban.