MEDIO AMBIENTE

El Centro de recepción de visitantes del Parque Natural del Hondo lleva tres meses sin luz

El suministro eléctrico se cortó el pasado mes de octubre sin que ningún representante de la Consellería de Medio Ambiente y Territorio de explicaciones al respecto

Mayte Vilaseca

Elche |

Germán Morales, fotógrafo y naturalista fue nombrado hace dos años Embajador Honorífico del Parque Natural de El Hondo, ubicado entre Elche y Crevillent. Además, administra la página no oficial de Facebook de esta parque natural que estos días se ha convertido en noticia al saberse que el Centro de Interpretación del parque lleva desde octubre sin luz. A pesar de que es la puerta de entrada para la mayoría de los visitantes, incluidos grupos escolares y grupos de naturalistas de otros países, el centro se ha sumido en la precariedad energética.

En esta entrevista, el propio Germán nos detalla la situación y su petición de explicaciones a la Generalitat ya que es el gobierno autonómico quien se encarga de la protección y gestión del Hondo.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer