El Centro de recepción de visitantes del Parque Natural del Hondo lleva tres meses sin luz

Germán Morales, fotógrafo y naturalista fue nombrado hace dos años Embajador Honorífico del Parque Natural de El Hondo, ubicado entre Elche y Crevillent. Además, administra la página no oficial de Facebook de esta parque natural que estos días se ha convertido en noticia al saberse que el Centro de Interpretación del parque lleva desde octubre sin luz. A pesar de que es la puerta de entrada para la mayoría de los visitantes, incluidos grupos escolares y grupos de naturalistas de otros países, el centro se ha sumido en la precariedad energética.

En esta entrevista, el propio Germán nos detalla la situación y su petición de explicaciones a la Generalitat ya que es el gobierno autonómico quien se encarga de la protección y gestión del Hondo.