El Centenario del Teatro Chapí de Villena, protagonista del Cupón de la ONCE.

El cupón del sorteo de la ONCE del próximo sábado 6 de diciembre, Día de la Constitución, estará dedicado a la conmemoración del primer centenario del Teatro Chapí de Villena.

Ese día, los cupones de la ONCE que se saquen a la venta estarán ilustrados por una imagen del interior del teatro del municipio de la comarca del Alto Vinalopó.

El boleto del citado sorteo ha sido presentado este jueves en un acto celebrado en el Ayuntamiento de Villena que ha contado con la participación de Fulgencio Cerdán, alcalde del municipio; Estela Medina, directora de la ONCE en la provincia de Alicante; Paco Flor, director del Teatro Chapí; María Server, concejala de Cultura.

Durante la presentación del cupón se ha destacado que de cara al sorteo de la ONCE del día 6 de diciembre se pondrán a la venta en el conjunto de España cinco millones y medio de cupones, que se van a convertir en soporte de difusión del aniversario del recinto cultural de Villena.

El Teatro Chapí se inauguró en diciembre de 1925, para homenajear al compositor Ruperto Chapí.

Desde el Ayuntamiento del municipio del Alto Vinalopó se ha destacado que el primer teatro que lleva en Villena el nombre del músico se erige en 1885.

En 1914, Salvador Amorós Martínez, que había sido alcalde de la ciudad, creó una junta con el propósito de construir un nuevo teatro. Tras más de 11 años, el teatro se inauguró el día 5 de diciembre de 1925, con su forma exterior actual.

Tras años en estado de abandono, se decide su restauración. El teatro se volvió a abrir al público el 24 de abril de 1999. En la actualidad es uno de los teatros más activos de la Comunidad Valenciana.

El Teatro Chapí se caracteriza por la diversidad de estilos arquitectónicos. Las dos fachadas laterales y la zona de la caja escénica guardan la esencia del primitivo proyecto. Presenta una arquitectura hondamente influida por características neoárabes y medievales, arcos de herradura, columnas nazaríes y un inconfundible sello orientalista.

El edificio destaca también por la belleza arquitectónica de su interior, en donde ha sido respetada su estructura primitiva. En su última rehabilitación, se ha resaltado la riqueza ornamental en toda la decoración, tanto de palcos como en plateas, rosetón central, telón, embocadura, etc. que tuvo en sus inicios.

El Teatro Chapí dispone en la actualidad de un aforo de 864 localidades, distribuidas entre patio de butacas, primer piso y anfiteatro. Dispone también de cafetería, un amplio foso para orquesta, camerinos y salas de ensayo.