La celebración de Nochebuena y Nochevieja genera en Elche casi 400 toneladas de basura

La celebración de la pasada Nochevieja ha generado en Elche 190.000 kilos de basura y la de Nochebuena 200.000.

Esas son las cantidades de residuos que recogieron cada una de esas noches los trabajadores de la empresa UTE Elche, concesionaria del servicio de limpieza y recogida de la basura en el municipio, que en ambas jornadas dispuso un operativo extraordinario integrado por cerca de 80 operarios con recolectores, cisternas, barredoras mixtas, hidrolimpiadoras y baldeadores de alta presión y agua caliente.

Además, de cara a la celebración de las fiestas navideñas de este periodo 2025-2026 se ha reforzado el personal de la empresa, así como los servicios de barrido mecánico y manual en todas las zonas en las que se ha habido aglomeración de ciudadanos para la celebración de las fiestas y en turnos de mañana, tarde y noche.

Esa situación se ha llevado a cabo tanto en el casco urbano como en las pedanías.

Asimismo, se han reforzado los contenedores de carga trasera de fracción resto en el centro histórico y cuya recogida se ha realizado de forma diaria.

Todo el operativo especial de limpieza, que se fue activado el pasado 22 de diciembre, está operativo hasta el próximo 6 de enero.