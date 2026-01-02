Esta Navidad

La celebración de Nochebuena y Nochevieja genera en Elche casi 400 toneladas de basura

El operativo especial de la contrata de limpieza se mantiene hasta el 6 de enero

Onda Cero Elche

Elche |

Operarios del servicio de limpieza en Elche tras la celebración de Nochevieja en la Plaza de Baix.
Operarios del servicio de limpieza en Elche tras la celebración de Nochevieja en la Plaza de Baix. | Ayuntamiento de Elche

La celebración de la pasada Nochevieja ha generado en Elche 190.000 kilos de basura y la de Nochebuena 200.000.

Esas son las cantidades de residuos que recogieron cada una de esas noches los trabajadores de la empresa UTE Elche, concesionaria del servicio de limpieza y recogida de la basura en el municipio, que en ambas jornadas dispuso un operativo extraordinario integrado por cerca de 80 operarios con recolectores, cisternas, barredoras mixtas, hidrolimpiadoras y baldeadores de alta presión y agua caliente.

Además, de cara a la celebración de las fiestas navideñas de este periodo 2025-2026 se ha reforzado el personal de la empresa, así como los servicios de barrido mecánico y manual en todas las zonas en las que se ha habido aglomeración de ciudadanos para la celebración de las fiestas y en turnos de mañana, tarde y noche.

Esa situación se ha llevado a cabo tanto en el casco urbano como en las pedanías.

Asimismo, se han reforzado los contenedores de carga trasera de fracción resto en el centro histórico y cuya recogida se ha realizado de forma diaria.

Todo el operativo especial de limpieza, que se fue activado el pasado 22 de diciembre, está operativo hasta el próximo 6 de enero.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer