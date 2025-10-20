Tras reunirse con el primer edil

Cedelco insta a Óscar Puente a recibir al alcalde Pablo Ruz para hablar de las infraestructuras de Elche

David Alberola García

Elche |

El Círculo Empresarial de Elche y Comarca (Cedelco) ha remitido al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana una carta en la que urge la convocatoria de una reunión del ministro de ese ramo Óscar Puente con el alcalde de Elche, Pablo Ruz, para abordar asuntos como la finalización de la ejecución de la Ronda Sur de Elche, el impulso de la conexión ferroviaria con el aeropuerto de El Altet de Elche o la conexión del mismo con el tranvía.

Para Cedelco en esa reunión también tendrían que abordarse la mejora de la conexión de la A7 con el parque empresarial de Torrellano y la modernización de la red viaria de acceso a Elche.

Para la entidad empresarial todas son infraestructuras de “máxima prioridad” e “indispensable” para garantizar el futuro desarrollo económico del territorio, la creación de empleo y la mejora del bienestar social.

“Estas actuaciones son fundamentales para el presente y el futuro de Elche y su comarca”, ha afirmado Salvador Pérez, presidente de Cedelco, que ha añadido que “la colaboración entre administraciones es clave para hacerlas realidad y garantizar un desarrollo equilibrado y sostenible de nuestro territorio”.

