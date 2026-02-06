El sindicato CCOO exige a las patronales del sector calzado la firma de las tablas salariales de 2026

El sindicato CCOO ha reclamado este viernes a la Patronal del sector calzado la firma de la actualización de las tablas salariales de este año.

Desde la organización se ha asegurado que la Patronal zapatera se ha negado hasta el momento a firmarlas, lo que impide incrementar los salarios según lo establece el convenio colectivo.

El sindicato exige, al menos, el 2 % que corresponde a las plantillas y ha incidido en que la revisión salarial "no es una opción, sino una obligación".

La sección sindical nacional de Industria ha decidido ponerse en contacto con la comisión paritaria de vigilancia e interpretación del convenio colectivo de la industria del calzado para que se realice la aplicación de la cláusula de revisión salarial, al comprobar, afirma, que la patronal del sector “se empeña en no actualizar las tablas salariales”.

En este sentido, CCOO asegura que con la finalización del año 2025 y la llegada de 2026 se tenían que revisar “al alza las tablas salariales” por la diferencia entre el Índice de Precios al Consumo (IPC) real acumulado y la subida salarial acumulada en tablas hasta una diferencia máxima del 3%. Ha añadido en que eso se debía aplicar a partir de enero de este año, que es algo que no ha ocurrido.

A juicio del sindicato, “el incumplimiento del convenio por parte de la patronal ha provocado que los trabajadores de la industria del calzado todavía no hayan cobrado la cantidad que les deben sus empresas (al menos un 2 % de subida)”.

Con ello, CCOO ha advertido que, “como la Federación de Industrias del Calzado Español y la Asociación de Empresas de Componentes del Calzado no ceden”, el sindicato tiene la intención de activar el artículo del convenio colectivo del sector que prevé la penalización de las demoras que se registren “con un 25% de la cantidad adeudada”.

En el conjunto de España, se rigen por el convenio colectivo del calzado unos 25.000 trabajadores, concentrados en zonas zapateras de zonas de la provincia Alicante, La Rioja, Albacete y Toledo.

CCOO ha apuntado de que, si la comisión paritaria no resuelve esa discrepancia, acudirá al Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) y, si persiste el incumplimiento, llevará la polémica a la Audiencia Nacional.