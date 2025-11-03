CCOO denunciará a la Inspección de Trabajo que el centro de FP La Torreta de Elche “se cae a trozos”

El sindicato CCOO va a denunciar ante la Inspección de Trabajo la precaria situación en la que se encuentra el Centro Integrado Público de Formación Profesional La Torreta de Elche del que, según señala el sindicato, “se cae a trozos”, presentado “pilares agrietados, escaleras remendadas, techos con fibrocemento y aulas donde el alumnado soporta temperaturas extremas sin soluciones reales”.

El sindicato exige una intervención “inmediata” e “integral” en el instituto, al tiempo que avanza que se van a convocar movilizaciones a modo de concentraciones junto al recinto educativo para visibiliza una problemática que se arrastra desde hace años.

A juicio del sindicato, hace mucho tiempo que “se espera una intervención integral” y “ya no hay margen para más retrasos·, por lo que exige actuaciones inmediatas, un presupuesto extraordinario y un compromiso firme para garantizar unas infraestructuras dignas y seguras para la Formación Profesional pública de Elche y de la Comunitat Valenciana.

“CCOO no callará ante esta negligencia y seguirá exigiendo a la Conselleria que la educación pública y los recursos necesarios y adecuados sean una prioridad”, ha afirmado el sindicato por medio de un comunicado en el que apunta que “los informes del Instituto Valenciano de Seguridad y Saluden el Trabajo y de la propia dirección territorial confirman un deterioro estructural que pone en peligro la seguridad de quienes trabajan y estudian allí”.