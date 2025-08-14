La Carrera al Amanecer de Santa Pola espera a 1.800 participantes

Santa Pola ha ampliado las plazas de su anual carrera de verano, la Carrera al Amanecer, ya que ha pasado de 1.500 a 1.800 debido a la alta demanda de participantes. El recorrido son 6.250 metros y la salida y llegada será en la avenida Santiago Bernabéu. Esta edición es la 29.ª y será a las 7:30 horas del 31 de agosto.

El horario para recoger los dorsales será del 25 al 30 de agosto, de 10:00 a 12:00 horas de la mañana, de 12:30 a 13:30 horas del mediodía y de 18:00 a 20:00 horas de la tarde en la sede del Club de Atletismo Santa Pola.

Esta carrera está pensada para fomentar los hábitos saludables y disfrutar en familia o con amigos del amanecer, pues el recorrido está pensado para ver cómo el sol empieza a salir mientras se está trotando cerca del mar Mediterráneo.

Al finalizar la carrera, se ofrece a todos los participantes bebidas y coca boba con agua cebada, y quien quiera puede disfrutar de un baño en las playas de la localidad. También se ofrecen servicios de guardarropa, aseos químicos, cronometraje de MyLaps, servicios médicos, seguro de accidentes y fotografía a la llegada a meta, vía web y redes.

Por su parte, los trofeos serán entregados por la Reina de las Fiestas 2025 y sus Damas de Honor, ya que la carrera es uno de los puntos iniciales que dará comienzo a las fiestas patronales en honor a la Virgen de Loreto.