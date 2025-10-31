Carmelitas, Monserrat Roig, San José de Calasanz, Severo Ochoa y Lope de Vega ganan en Elche el III Pechakucha

Equipos de los centros educativos Carmelitas, Monserrat Roig, San José de Calasanz, Severo Ochoa y Lope de Vega se han alzado este viernes con los premios de la tercera edición de Pechakucha.

La competición promovida por Miguel Molina, profesor y experto en habilidades comunicativas, ha tenido lugar en el Aula Magna del edificio Altabix del campus ilicitano de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y ha congregado la participación de estudiantes de centros educativos de Elche, Alicante, Crevillent, Novelda y Orihuela.

Durante el III Pechakucha se han presentado 23 proyectos.

En categoría de Formación Profesional se han alzado con la victoria los centros Severo Ochoa y Lope de Vega.

En cuanto a la categoría Secundaria y Bachillerato los vencedores han sido San José de Calasanz, Monserrat Roig y Carmelitas.

La tercera edición del Pechakucha ha reunido a cerca de 600 personas y ha contado con la asistencia de representantes de la UMH de Elche como la vicerrectora adjunta de Estudiantes, Begoña Ivars, y el Jefe de Servicio de la Oficina de Comunicación, Marketing y Atención al Estudiantado, Lázaro Marín.

III Pechakucha celebrado en Elche. | Onda Cero Elche

“Se han cumplido todas las expectativas y, por segundo año consecutivo, se han valorado aspectos como el trabajo en equipo, la oratoria, la coherencia y la innovación de los proyectos tanto en categoría Secundaria-Bachillerato como en Formación Profesional”, ha explicado Miguel Molina.

En esta edición han participado los centros CEU de Alicante, San José de Calasanz, IES Severo Ochoa, CIPFP La Torreta, IES La Mola (Novelda), Salesianos San José Artesano, IES Pedro Ibarra, Colegio Santa María-Jesuitinas, La Devesa School, IES Montserrat Roig, IES Maciá Abela (Crevillent), Nuestra Señora del Carmen Elche, CFP Lope de Vega, Seminario Diocesano San Miguel (Orihuela) y Newton College. Lope de Vega.

El jurado ha estado integrado por expertos de la comunicación como Silvia Aguilar, de El Corte Inglés; Carolina Simó, de PubliAntón; Isabel Pastor, de la UMH y María José Aranda, de la Policía Local.