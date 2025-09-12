Carlos Mazón sobre la reforma en el Hort del Gat de Elche: “Es una muestra del apoyo a las inversiones que los ilicitanos se merecen”

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha visitado este viernes el Hort del Gat de Elche en el que, con una aportación de 430.000 euros del ejecutivo autonómico, se está rehabilitando la casa que hay en el interior de ese espacio.

La reforma que está llevando a cabo se centra en reforzar y reparar la edificación deteriorada por los años, así como en retirar la presencia de cemento aluminoso que hay en la misma.

También se está procediendo a la redistribución del interior de la casa en la que, su planta baja se destinará a uso accesible al público, dotándola de un salón de actos, una sala de exposiciones, cuatro salas y dos salas multiusos.

En la planta superior se distribuirán seis estancias.

Además, el proyecto de rehabilitación que está en marcha conlleva la recuperación de los jardines y la restauración del huerto del Hort del Gat, instalándose también un cerramiento en el mismo; creándose un aparcamiento para visitantes; y descubriendo el ramal de la Acequia Mayor que atraviesa la parcela.

La inversión por parte del Ayuntamiento de Elche en esa actuación asciende a medio millón de euros.

El presidente del gobierno valenciano ha destacado “el apoyo” del Consell a la ciudad ilicitana “con las inversiones que los ilicitanos se merecen y llevaban mucho tiempo esperando para que la ciudad siga siendo una palanca de progreso y empuje de la Comunitat Valenciana”.

Mazón ha querido poner en valor “el compromiso” de la Generalitat con el patrimonio del municipio ilicitano con el aumento “de un 49 % de la aportación” sobre el presupuesto inicial previsto para la restauración del Hort del Gat con el fin de “finalizar un espacio emblemático para la ciudad tras meses paralizado por la incompetencia y dejadez del anterior gobierno autonómico”.

El presidente de la Generalitat ha visitado el Hort del Gat acompañado por el alcalde de Elche, Pablo Ruz, el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, y el conseller de Educación y Cultura, José Antonio Rovira.