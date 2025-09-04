Carlos Mazón anuncia la puesta en marcha del primer tramo del postrasvase Júcar – Vinalopó para principios de 2026

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado este jueves que el primer tramo del postrasvase Júcar-Vinalopó entrará en funcionamiento a principios del próximo año 2026, en unos cuatro meses.

Mazón ha añadido que el segundo tramo de la infraestructura hídrica se ejecutará a lo largo del próximo año y que ya se ha aprobado el proyecto de desdoblamiento del canal principal del Júcar-Vinalopó, con lo que se va a poder licitar por un montante de en torno a 40 millones de euros.

Mazón ha subrayado en que el Consell “está avanzando y comprometido” con la aceleración de las obras relacionadas con el postrasvase Júcar-Vinalopó y ha resaltado que, se han puesto en marcha, “en tiempo récord”, los tramos I y II del postrasvase, con una inversión conjunta de 33 millones de euros destinada a modernizar los sistemas de riego en 30.000 hectáreas de los municipios como Elche, Agost, Novelda, Petrer y Monforte del Cid.

Uva de mesa embolsada

El presidente del Consell se ha referido al postrasvase Júcar Vinalopó en el municipio de La Romana de la comarca del Medio Vinalopó, donde ha asistido al acto de corte simbólico del primer racimo de uva de mesa embolsada del Vinalopó con el que se ha dado el pistoletazo de salida a la campaña de este año.

La temporada de recolección de la uva de mesa embolsada ha arrancado con una previsión que apunta a que se van a recoger unos 30 millones de kilos de ese fruto con Denominación de Origen Protegida.

La cifra no es definitiva por cuanto esos 30 millones de kilos son los que en estos momentos constan inscritos en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen, pero se mantiene abierto el plazo para acaecer regularizaciones en la producción.

Hasta el momento se ha cosechado la variedad Victoria, que es la más temprana, y se están comenzando a cortar la Ideal, Doña María y Red Glob.

En la comarca del Medio Vinalopó, el cultivo de la uva de mesa embolsada con denominación de origen se extiende por los municipios Aspe, Novelda, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes, Monforte del Cid, Agost y La Romana.