Carlos Jiménez protagonizará la primera salida en el Eldense

Carlos Jiménez protagonizará la primera salida del Eldense en el mercado invernal. El central de Elche no se ha reincorporado tras las vacaciones navideñas y desde su entorno señalan que está resolviendo "un tema personal". Claudio Barragán ha declarado "no saber nada" acerca del ilicitano y ha admitido que se está trabajando para que salga del Nuevo Pepico Amat.

Jiménez no está contento con su papel en el equipo azulgrana. No ha contado ni para Javi Cabello ni para Claudio Barragán. Se marchará sin jugar en Primera RFEF, puesto que su participación se ha limitado al duelo de Copa del Rey en La Victoria ante el Real Jaén. Al estar cedido en el Eldense por el Al-Qadsiah, su club de origen ya le busca nuevo destino.

El defensa ya no formó parte de las últimas convocatorias de 2025. En ese momento se trasladó que su ausencia se debía a un virus estomacal. Sin embargo, no formó parte el pasado lunes del grupo de jugadores que se reincorporaron tras la Navidad. Jiménez era la quinta opción para la zaga, ya que Serradell y Smand se han hecho con la titularidad y tanto Dumic como Gaixas están por delante de él en la rotación.

El mercado de fichajes ya está abierto y se prevén varios movimientos en las oficinas del Nuevo Pepico Amat. El Eldense tiene la intención de incorporar un mínimo de dos jugadores, delantero y extremo. Además, no se descarta que pueda llegar algún futbolista más para otra demarcación.

En el capítulo de salidas, a expensas de si algún club se lanza a por Floris Smand, no se esperan muchos movimientos. Uno de los jugadores que podría abandonar Elda es Rafa Núñez. El dominicano está cedido por el Elche, pero tampoco está contando demasiado para Claudio Barragán.