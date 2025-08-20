Cáritas y Manos Unidas reciben 75 monitores del Hospital Universitario del Vinalopó de Elche

El Hospital Universitario del Vinalopó ha donado a Cáritas y Manos Unidas un total de 75 equipos informáticos por su compromiso ante la responsabilidad social y la ayuda a colectivos vulnerables.

La organización Cáritas reutilizará estos equipos para enseñar su uso a las familias que no disponen en casa de un monitor; de este modo les facilitan el acceso a dichos dispositivos y reducen la brecha digital. Esta actuación ofrece a estos hogares la posibilidad de disponer de oportunidades educativas y laborales al igual que otros, pues ayudará en el futuro desarrollo de estas personas.

Mientras que Manos Unidas organizará campañas para vender estos aparatos digitales para recaudar dinero que irá destinado a apoyar diferentes proyectos humanitarios, como la promoción de un desarrollo más sostenible y la lucha contra la pobreza, que esta organización lleva a cabo en diferentes países.

Según un informe del Comité Económico y Social de la Comunitat Valenciana, el 33 % de la población valenciana carece de competencias digitales básicas, y esto afecta a la capacidad de poder acceder y utilizar servicios en línea, como son los trámites administrativos y educativos.

El Dr. Rafael Carrasco Moreno, director gerente del Hospital Universitario del Vinalopó, ha recalcado que “con esta donación reforzamos nuestro compromiso social, ayudando a reducir la brecha digital y apoyando a las familias más vulnerables”; además, reafirma la promesa de trabajar en más ocasiones con entidades que trabajan para conseguir una sociedad más inclusiva y solidaria.