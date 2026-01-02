Cáritas Elche prevé que en 2026 va a tener que seguir ayudando por cuestiones de vivienda y derivadas de la precariedad laboral

La organización Cáritas Interparroquial Elche ha comenzado este año 2026 con la previsión de que, como ya ha ocurrido a lo largo de 2025, entre las necesidades que va a tener que afrontar con ayudas de todo tipo estén las relacionadas con la vivienda y el encarecimiento del coste de la vida.

El año 2025 que acaba de quedar atrás ha sido un ejercicio en el que se ha constatado que la precariedad laboral que se registra en la actualidad provoca que muchas personas necesiten recurrir a la ayuda de Cáritas pese a tener trabajo, así como que alrededor del 90 % de las personas que se atienden en las parroquias de la red de la entidad están en situación administrativa irregular.

Del mismo modo, a lo largo de los últimos doce meses, se ha detectado tanto un repunte significativo de los jóvenes de entre 35 y 40 años de edad que tienen que recurrir a la ayuda de Cáritas como el crecimiento, también importante, de familias con hijos que se están viendo obligadas a vivir en habitaciones alquiladas.

Proyectos para este año

Para el presente año 2026, Cáritas Elche tiene en mente distintos proyectos. Entre ellos destacan dos. Uno es la reforma del Centro de Acogida que tiene en la ciudad. El otro es avanzar en la creación de un centro de baja exigencia, que se proyecta en la parcela que hay junto al actual centro de la organización en la calle Cauce.

Por otro lado, el presidente de Cáritas de Elche ha avanzado que, como ya ha ocurrido en 2025, este año se va a continuar realizando un esfuerzo importante en la formación laboral de personas atendidas por la organización.