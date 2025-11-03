La campaña de ambliopía de Villena llega este año a más de 248 escolares de centros educativos públicos y concertados

Este lunes comienza en Villena una nueva campaña de revisión ocular contra la ambliopía y otros problemas de visión que va a recorrer los centros educativos del municipio de la comarca del Alto Vinalopó y que va a atender a más de 248 escolares de cuatro años.

La iniciativa llega a colegios públicos y concertados. Las revisiones las van a realizar profesionales de los distintos centros pertenecientes a la agrupación de Ópticos de la Asociación de Comercios y Servicios Vi.

La campaña, que este curso cumple treinta años, está impulsada con la colaboración de las concejalías de Educación y Sanidad del Ayuntamiento de Villena.

Las revisiones oftalmológicas se van a extender durante toda la semana y en las mismas se van a realizar pruebas de agudeza visual, cover test y test 3D para detectar posibles problemas de ambliopía.

En la campaña del pasado curso permitió detectar que un 21 % de los menores necesitaba una revisión más exhaustiva para confirmar el diagnóstico ante la sospecha de problemas visuales.

Las revisiones se llevan a cabo en escolares de cuatro años, que es la edad más idónea para poder detectar posibles deficiencias ante el nivel de madurez del ojo.

Qué es la ambliopía

La ambliopía, también conocida como ‘ojo vago’, es una disfunción que no tiene síntomas visibles, puesto que el menor que lo sufre adapta su visión a las dificultades que tiene. Por ello, ese tipo revisiones son necesarias, ya que un tratamiento prematuro permite una recuperación de la vista, mientras que diagnósticos más tardíos pueden derivar a que el defecto visual sea permanente.