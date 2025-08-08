Camela atrasa por problemas de salud el concierto previsto para el 8 de agosto en Elche

El Ayuntamiento de Elche comunicó que, por problemas de salud de Dioni, el concierto de Camela, previsto para el 8 de agosto y que formaba parte de la programación de las Nits de Festa Elx, se cambia al día 12 de agosto.

Ante estos hechos, la productora se puso en contacto con el Ayuntamiento y este utilizó todos los medios posibles para evitar la cancelación del concierto, ya que forma parte de una de las actuaciones más esperadas de las fiestas.

La decisión tomada por el consistorio fue cambiar de fecha dicho concierto; Camela actuará el 12 de agosto en el horario previsto, a las 23:00 horas en el aparcamiento de la Universidad Miguel Hernández (UMH).

La nueva programación queda así: el día 8 de agosto el recinto acogerá la noche de DJs con la Fiesta Infinita desde las 21:00 horas, mientras que el día 12 de agosto, después del concierto de Camela, el recinto abrirá de nuevo sus puertas para acoger la programación gratuita que se tenía prevista para ese día. La noche continuará con la actuación del grupo madrileño Tu Otra Bonita, que acompañará al público con su música indie rock desde las 00:45 horas.

Por su parte, las personas que tenían la entrada para el concierto de Camela pueden seguir usándola con normalidad, y aquellas que no puedan asistir al evento podrán pedir la devolución del dinero a través de la página web donde las adquirieron.